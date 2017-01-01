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В Кривом Роге мальчик застрял головой в оконной решетке

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Спасатели использовали гидравлический инструмент.
После инцидента состояние здоровья ребенка удовлетворительное
После инцидента состояние здоровья ребенка удовлетворительное
Скриншот

Мальчик в Кривом Роге в Днепропетровской области застрял головой в оконной решетке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

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Сообщение от гражданки о том, что на улице Эдуарда Фукса Покровского района города Кривой Рог мальчик застрял головой в оконной решетке на первом этаже, спасатели получили 13 августа в 14:18.

На месте спасатели установили, что ребенок застрял головой снаружи в оконной решетке квартиры в жилом доме.

С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили ребенка из оконной решетки. Мальчика 2013 года рождения передали работникам скорой медицинской помощи, состояние здоровья удовлетворительное.

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Как сообщалось 12 августа, киевлянин чуть не утонул в болоте возле Русановского залива.

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Теги: ГСЧС, Кривой Рог, мальчик
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