В Кривом Роге мальчик застрял головой в оконной решетке
Мальчик в Кривом Роге в Днепропетровской области застрял головой в оконной решетке.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.
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Сообщение от гражданки о том, что на улице Эдуарда Фукса Покровского района города Кривой Рог мальчик застрял головой в оконной решетке на первом этаже, спасатели получили 13 августа в 14:18.
На месте спасатели установили, что ребенок застрял головой снаружи в оконной решетке квартиры в жилом доме.
С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили ребенка из оконной решетки. Мальчика 2013 года рождения передали работникам скорой медицинской помощи, состояние здоровья удовлетворительное.
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