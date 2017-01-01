Командир воинской части пойдет под суд за взятку в $10 тысяч

Военный требовал деньги за подписание им договоров между воинской частью и предприятием на поставку товара.

В Ровенской области будут судить командира воинской части за вымогательство и получение $10 тысяч неправомерной выгоды. Об этом cообщает пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 13 августа.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Ровенской области, подозреваемого в вымогательстве и получении неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий требовал и получил неправомерную выгоду в размере $10 тысяч за подписание им договоров между воинской частью и предприятием на поставку товара.

Было открыто уголовное производство по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством такой выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

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Накануне стало известно, что СБУ поймала на взятке в 300 тысяч гривен подполковника управления ГФС в Запорожской области.

А в Киеве при получении взятки в пять тысяч долларов были задержаны два работника прокуратуры и их посредник. Они требовали деньги у директора сети АЗС.

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