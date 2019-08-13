Геращенко ответила, кто возглавит фракцию “Европейской солидарности” в Раде

Представитель партии отметила, что они - команда профессионалов.

Геращенко говорит, что в ЕС только профессионалы facebook.com/iryna.gerashchenko

Фракцию “Европейская солидарность” в новом парламенте возглавит профессионал. Его замом также будет профессионал. Между тем, будет соблюдаться гендерный баланс. Об этом на брифинге рассказала Ирина Геращенко, передает Страна.

Нашу фракцию возглавит профессиональный человек, его замом тоже будет профессиональный человек, - мы команда профессионалов. И тут будет соблюден гендерный баланс", - заявила она.

Кроме того, Геращенко подчеркнула, что "вы сами все узнаете, когда Рада "9 созыва начнет работу".

Но лидером партии остается Петр Порошенко, - подчеркнула Геращенко.

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Слухи о том, что Порошенко может сложить депутатские полномочия Геращенко не прокомментировала. Она акцентировала, что свое видение политической карьеры Порошенко должен представить сам.

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К слову, Геращенко заявила, что в сентябре "Европейская солидарность" получит статус наблюдателя в EPP - правоцентристской общеевропейской политической партии.

Напомним, в Украине из госбюджета профинансируют 11 политических партий. Партии профинансируют, потому что они выполнили все условия для получения денег.

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