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Каждый пятый украинец работал за границей и больше не хочет - опрос

Комментариев: 2
Почти половина выезжавших на заработки украинцев не хотят делать это снова из-за психологического дискомфорта в связи с удаленностью от родных.
20% украинцев, работавших за границей, не хотят повторять этот опыт
20% украинцев, работавших за границей, не хотят повторять этот опыт
UBR.ua

Каждый пятый украинец, длительно работавший за рубежом, не хочет вновь ехать туда на заработки. Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа, опубликованные во вторник, 13 августа.

В основном украинцы не возвращаются на заработки из-за психологического дискомфорта, связанного с переездом и удаленностью от родных. Такое обоснование дали 42% респондентов.

Почти треть опрошенных ответили, что у них исчезла необходимость выезжать на работу за границу второй раз, потому что они начали зарабатывать достаточно в Украине. Еще 16% признались, что в других странах не только высокая заработная плата, но и расходы на проживание и питание. 20% разочарованы опытом работы за рубежом.

Несмотря на то, что почти треть украинцев после возвращения отметили, что начали зарабатывать достаточно в Украине, именно низкие зарплаты были первой мотивацией к выезду - 42% респондентов. Далее среди мотиваций идут отсутствие рабочих мест в нашей стране и возможность посмотреть мир.

 
 

Почти половина украинцев, которые сейчас не хотят возвращаться, получали за рубежом до 1000 долларов. Еще 18% - до 1200 долларов. Только 11% тех, кто не планирует повторное трудоустройство, имели 2000 долларов в месяц. У четверти респондентов возникали конфликты с работодателем, с их стороны к работникам было негативное отношение. Другие взаимоотношениями остались довольны.

Основными направлениями рабочей миграции для людей, которые сейчас решили остаться в Украине, были Польша - 33%, Россия - 35% и Германия - 11%.

Из группы респондентов, которые не хотели бы поехать работать за границу снова, почти 15% все же уехали бы на заработки в Польшу. Из тех, кто хотел иметь такую возможность, почти 77% указали, что это из-за зарплаты и недалекого расстояния от Украины.

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что каждый второй украинец, который выехал на заработки за границу, а потом не захотел возвращаться, работал не по своей специальности.

Почти четверть недовольных респондентов проработали за рубежом в строительной сфере. Вторая по популярности отрасль - логистическая, преимущественно, это работа водителем - 17%. Топ-3 закрывает производство - 15%.

Отмечается, что в Украине большинство тех, кто имел опыт работы за рубежом и не планирует возвращаться, - это мужчины с семьями (около 70%) в возрасте 25-34 и 45-54 лет.

7 из 10 таких работников проживают в городах. Уровень образования у всех разный: полное высшее имеют 41% респондентов, среднее образование - 39%.

"Сейчас заработки за рубежом непопулярны не только среди тех, кто работал в другой стране и оценил после этого свое материальное положение как высокое, а и среди респондентов, которые указали, что едва сводят концы с концами", - свидетельствуют результаты опроса.

Напомним, что ранее в Чехии изменили правила выдачи рабочих карт украинцам.

Также Польша заявила, что не успевает легализировать трудовых мигрантов.

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Теги: соцопросы, работа, опрос, заробитчане, соцопрос, трудоустройство за границей
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Виталий__    13.08.2019, 17:56
Оценка:  0
Виталий__
Ой какие интересные опросы подоспели и главное вовремя.
Подготавливают мудрый нарід к сдачи серверному "брату".
Антибес    13.08.2019, 17:56
Оценка:  0
Антибес
1/5 не хочет больше работать за границей.А 4/5 не просто хотят,а не хотят.Не хотят возвращаться в нашу охреНэньку! :-)
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