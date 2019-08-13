Украинцам не рекомендуют лететь на Канары: названа причина

Причиной такой рекомендации стали мощные лесные пожары.

Департамент консульской службы МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок на Канары. Об этом сообщили на странице Департамента в Facebook.

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Сообщается, что мощные лесные пожары охватили горную местность острова. В регионе стихийного бедствия продолжается эвакуация местного населения.

Поэтому консульство Украины в Малаге рекомендует украинцам пока не посещать горные и лесные зоны Гран-Канарии. В частности, речь идет о муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда.

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Тем, кто уже на Канарах советуют тщательно отслеживать сообщения экстренных служб о направлении лесных пожаров. Если вы оказались жертвой лесных пожаров в Гран-Канарии, советуют обращаться в Консульство Украины в Малаге, в консульский округ которого принадлежат Канарские острова.

Напомним, на западе Канады бушует лесной пожар. За сутки площадь леса, охваченного огнем, удвоилась, достигнув 15 квадратных километров. Жителей готовят к эвакуации.

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