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Украинцам не рекомендуют лететь на Канары: названа причина

Комментариев: 2
Причиной такой рекомендации стали мощные лесные пожары.
Из-за лесных пожаров украинцам не рекомендуют поездки на Канары
Из-за лесных пожаров украинцам не рекомендуют поездки на Канары
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Департамент консульской службы МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок на Канары. Об этом сообщили на странице Департамента в Facebook.

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Сообщается, что мощные лесные пожары охватили горную местность острова. В регионе стихийного бедствия продолжается эвакуация местного населения.

Поэтому консульство Украины в Малаге рекомендует украинцам пока не посещать горные и лесные зоны Гран-Канарии. В частности, речь идет о муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда.

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Тем, кто уже на Канарах советуют тщательно отслеживать сообщения экстренных служб о направлении лесных пожаров. Если вы оказались жертвой лесных пожаров в Гран-Канарии, советуют обращаться в Консульство Украины в Малаге, в консульский округ которого принадлежат Канарские острова.

Напомним, на западе Канады бушует лесной пожар. За сутки площадь леса, охваченного огнем, удвоилась, достигнув 15 квадратных километров. Жителей готовят к эвакуации. 

 

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Теги: Канары, консульство, лесные пожары
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Комментариев (2)
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Замечатель    13.08.2019, 18:04
Оценка:  0
Замечатель
А чего же так за дикую Сибирь вопили,если у вас жилые районы свободно горят?))
tulchanin    13.08.2019, 17:57
Оценка:  0
tulchanin
"Канары" этож не один остров, там ещё и Тенерифе есть(самый крупный) и другие острова.
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