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ДТП с участием патрульной полиции произошло в Сумах

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Служебный автомобиль полицейских столкнулся с машиной ГАЗ 5327. Обошлось без пострадавших, обстоятельства происшествия выясняются.

В Сумах произошла ДТП, в которой участвовала машина патрульной полиции. Об этом сообщает местный портал 0542.ua во вторник, 13 августа.

Как сообщили изданию в пресс-службе патрульной полиции Сум, инцидент произошел около 7:30 утра.

"Сегодня около 7:30 на перекрестке улиц Белопольский Путь - 8 Марта произошло ДТП с участием служебного автомобиля Mitsubishi Outlander и ГАЗ 5327. Никто не пострадал. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области", - сообщил Олег Сологуб, представитель патрульной полиции Сумщины.

Напомним, что ранее в Харькове погоня закончилась массовым ДТП.

Также сообщалось, что в ДТП на юге Одесской области погибли четыре человека.

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Теги: ДТП, полиция, патрульная полиция, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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