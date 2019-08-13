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В Чернобыльской зоне задержали 17 сталкеров за сутки

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В отношении задержанных были составлены административные протоколы. Им грозит штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Среди задержанных было четыре гражданина Франции
Среди задержанных было четыре гражданина Франции
Нацполиция Украины

Сотрудники полиции задержали за сутки 17 сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, в том числе граждан Франции. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области во вторник, 13 августа.

"Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любянка. Нарушители – жители городов Енакиево и Николаева. Вторую группу нарушителей правоохранители задержали в отселенном городе Припять, молодые люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей", – говорится в сообщении.

Также на объекте Чернобыль-2 была задержана третья группа – киевляне, которым 18, 19, 20 и 39 лет.

"Вблизи отселенного села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет. Остальные также киевляне и жители Донецкой области", – добавили в полиции.

В отношении задержанных были составлены административные протоколы. Им грозит штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также полицейские направили материалы в миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.

Cмотрите фотогалерею: В Чернобыльской зоне задержали 17 сталкеров за сутки

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2019 года на сталкеров в Чернобыле составили более 150 протоколов.

Также сообщалось, что в Чернобыле нашли объект с "зашкаливающей" радиацией. Излучение от клешни крана, который использовался при ликвидации аварии, превышает норму в сотни раз.

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Теги: Чернобыль, туристы, фото, полиция, ЧАЭС, Авария на ЧАЭС, задержание, Чернобыльская зона, сталкеры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    13.08.2019, 18:43
Оценка:  0
bertal
Экскурсии за деньги можно, самому нельзя?- слов нет
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