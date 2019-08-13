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Суд разрешил допрос Порошенко на полиграфе

Комментариев: 7
Проверка бывшего президента на детекторе лжи может состояться только с согласия самого Порошенко.
Порошенко не хочет проходить полиграф в ГБР
Порошенко не хочет проходить полиграф в ГБР
pravda.com.ua

Госбюро расследований получило разрешение суда на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает УП со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - сообщили в ГБР.

Как сообщалось, накануне после допроса в ГБР Порошенко заявил, что готов пройти полиграф, но только на телеканале Прямой, а не в бюро.

После допроса Порошенко также заявил о попытке рейдерского захвата Прямого. При этом он утверждает, что не имеет никакого отношения к телеканалу.

 

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Теги: Порошенко, допрос, Полиграф, детектор лжи, Госбюро расследований, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Бувший_східняк    13.08.2019, 19:36
Оценка:  0
Бувший_східняк
Ну, если пройдёт, то завопят, что полиграф был подмазан.
bertal    13.08.2019, 19:34
Оценка:  -1
bertal
Может всех следователей нах, полиграф пусть работает, слов нет, пусть покажут в прямом эфире "допрос" пи дора, чтоб вся страна видела
MNI1957    13.08.2019, 19:27
Оценка:  -2
MNI1957
этот полиграф для лохов.самый лучший полиграф,это автомат калашникова по китайски
Брюква_и_Клюква    13.08.2019, 19:22
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
А Полиграф Полиграфыч будет присутствовать?
Бувший_східняк    13.08.2019, 19:36
Оценка:  0
Бувший_східняк
73 % !
Jamz    13.08.2019, 19:14
Оценка:  -2
Jamz
Наразі себто то є тей, требця йой та й но Шоколадного підораса на палю! Накшталт!
П    13.08.2019, 19:12
Оценка:  -2
П
Это все фикция! На вопросах не сойдутся.
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