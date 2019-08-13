Суд разрешил допрос Порошенко на полиграфе

Проверка бывшего президента на детекторе лжи может состояться только с согласия самого Порошенко.

Госбюро расследований получило разрешение суда на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает УП со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - сообщили в ГБР.

Как сообщалось, накануне после допроса в ГБР Порошенко заявил, что готов пройти полиграф, но только на телеканале Прямой, а не в бюро.

После допроса Порошенко также заявил о попытке рейдерского захвата Прямого. При этом он утверждает, что не имеет никакого отношения к телеканалу.

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