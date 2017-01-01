У Зеленского объяснили решение по Безсмертному
На данный момент идет процесс формирования наиболее эффективной команды для переговоров в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом заявили во вторник, 13 августа, Интерфаксу-Украины в Офисе президента, комментируя решение уволить представителя Киева в подгруппе по политическим вопросам Романа Безсмертного.
"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", - говорится в ответе Офиса.
Там подчеркнули, что Минский переговорный процесс на сегодняшний день остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса, в частности, о прекращении огня, возвращении заключенных, обмене удерживаемыми лицами.
Отметим, Зеленский вернул Безсмертного к переговорному процессу чуть более месяца тому - 9 июля.
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