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В Харькове полиция ловила полуголую женщину

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Женщина в полураздетом виде бросалась на людей, а также разбил несколько окон. Полицию вызвали очевидцы происходящего.
Полураздетая женщина бросалась на людей в Харькове
Полураздетая женщина бросалась на людей в Харькове
sq.com.ua

Полуголая женщина нападала на граждан на улице Героев Труда в Харькове. Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова во вторник, 13 августа.

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Инцидент произошел 12 августа в 18.00. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили полуобнаженную женщину около 39 лет, которая находилась на козырьке над подъездом. Поведение женщины было неадекватным, гражданка разбила окна подъезда и соседней квартиры.

В Харькове полиция ловила полуголую женщину
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Патрульные поймали женщину и одели на нее наручники. В дальнейшем гражданку передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, в Харькове полуголый парень вылез на край карниза. В Харькове патрульные сняли с карниза полуголого юношу, мотивы его поступка точно не известны.Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

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Теги: Харьков, курьезы, полиция, курьез, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ukraineslava    13.08.2019, 21:04
Оценка:  0
Ukraineslava
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