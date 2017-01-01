В Харькове полиция ловила полуголую женщину

Женщина в полураздетом виде бросалась на людей, а также разбил несколько окон. Полицию вызвали очевидцы происходящего.

Полуголая женщина нападала на граждан на улице Героев Труда в Харькове. Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова во вторник, 13 августа.

Инцидент произошел 12 августа в 18.00. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили полуобнаженную женщину около 39 лет, которая находилась на козырьке над подъездом. Поведение женщины было неадекватным, гражданка разбила окна подъезда и соседней квартиры.

Патрульные поймали женщину и одели на нее наручники. В дальнейшем гражданку передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, что ранее полицейский подвез известного актера и был наказан.

Также сообщалось, что в Германии осы помогли арестовать преступника.

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