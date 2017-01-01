В Виннице кассирша в банке почти год воровала деньги с карт пенсионеров

Женщина пользовалась тем, что некоторые пенсионеры не умели пользоваться банкоматом. Она "помогала" им обналичить пенсию и присваивала часть денег, пока владельцы карт не видели.

Представители одного из отделений банка в Виннице обратились в Вышинское отделение полиции с сообщением о том, что они подозревают кассиршу отделения в хищении средств своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области во вторник, 13 августа.

К руководству отделения стали поступать жалобы от клиентов, с их карточек исчезают деньги в сумме от 500 до тысячи гривен. Как выяснилось, все пострадавшие снимали пенсии в кассе банка и их обслуживала одна кассирша.

Во время проверки выяснилось, что во время проведения операции по снятию средств с карты в кассе, работница банка проводила две денежные операции. Пока клиент находился у окна кассы, женщина успевала дважды провести банковскую операцию - снять сумму необходимую клиенту и несколько сотен для себя. Так продолжалось до тех пор, пока она не встретила пристального клиента. Пожилой мужчина заметил, что после снятия наличных в кассе, на его счету остается денег меньше, чем должно быть. С этой проблемой он обратился в администрацию банка. С аналогичной проблемой обратилось еще несколько пенсионеров.

Как рассказал начальник Вышинского отделения полиции Владимир Полищук, работниками полиции была изъята документация по проведению банковских операций этим работником и направлена на экспертизу. Как выяснилось, подписи в квитанциях, где снимала деньги кассирша, были подделаны.

Злоумышленнице объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 УК (кража) и ч.2, ч.3 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Суд на 60 суток взял под стражу женщину с правом внесения залога в размере 40 тысяч гривен, которую она внесла.

Проводится досудебное расследование.

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