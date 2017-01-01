На вокзале в Николаеве загорелся локомотив: люди прыгали из окон
Локомотив загорелся у скоростного поезда Интерсити Херсон - Киев. Причина возгорания неизвестна.
На железнодорожном вокзале в Николаеве загорелся локомотив, в котором находились пассажиры. Видео инцидента опубликовали в сети во вторник, 13 августа.
На видеозаписи видно, как горит локомотив, а люди выбрасывают из окна дорожные сумки и выпрыгивают вслед за ними.
Речь идет о скоростном локомотиве Интерсити Херсон - Киев. Он прибыл на станцию Николаевского вокзала и по неизвестной причине загорелся.
Напомним, что ранее в Винницкой области на ходу загорелась электричка.
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