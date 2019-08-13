Житель Одесской области установил рекорд по количеству судимостей

Житель Одесской области две трети своей жизни провел в тюрьме. Мужчине 46 лет, при этом он был осужден 21 раз.

За 46 лет мужчина был осужден 21 раз dailypost.ng

Рекорд по количеству судимостей установил жтель села Мироны Одесской области: за последние 46 лет он был осужден 21 раз, и две трети своей жизни отсидел в тюрьме. Об этом сообщил пресс-центр Судебной власти во вторник, 13 августа.

"Житель села Мироны Балтского района Одесской области за последние 46 лет был осужден 21 раз. Каждым из приговоров ему была назначена реальная мера наказания, и 2/3 части своей жизни он отсидел в тюрьме", - говорится в сообщении.

Последний приговор злоумышленнику-рекордсмену вынес Балтский районный суд Одесской области 9 августа 2019 года, признав его виновным в краже денег из автомобиля и в ношении незаконного огнестрельного оружия, а именно обреза охотничьего ружья, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее во Львовской области ранее судимый сломал ногу судье.

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