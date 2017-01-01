Санкции против России: Украина поддержала ЕС

Украина поддержала решение Европейского союза продлить экономические санкции против России и обязалась привести национальную политику в соответствие этому решению.

Украина оказала Евросоюзу поддержку в решении продлить санкции в отношении России. Об этом со ссылкой на Совет ЕС сообщает РИА Новости во вторник, 13 августа.

Согласно заявлению Совета ЕС, Украина предпримет шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению о продлении санкций.

В свою очередь ЕС, приветствует данное обязательство Украины.

Также стало известно, что к решению о продлении санкций к России присоединились страны-кандидаты во вступление в ЕС Черногория и Албания, потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, член Европейской экономической зоны Норвегия и Грузия.

Напомним, санкций против РФ ввели в США. Второй пакет санкций ввели из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Вашингтона, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. 27 августа 2018 года также вступил в силу первый пакет американских санкций по делу Скрипалей.

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