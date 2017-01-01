Скелет доисторического животного нашли в Винницкой области

Шерстистый носорог вымер 25 тысяч лет назад. Он достигал четырех метром м длину и весил до трех тонн. Останки нашли во время добычи глины.

В селе Гопчица Винницкой области нашли останки крупного животного. Местные жители сначала думали, что наткнулись на мамонта, но ученые определили, что это остатки шерстистого носорога. Об этом сообщает ТСН во вторник, 13 августа.

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Шерстистый носорог достигал четырех метров в длину и весил до трех тонн. Этот вид вымер 25 тысяч лет назад.

То, что это кости именно шерстистого носорога, ясно из того, что они массивные и толстые, объясняет ученый Андрей Бокотей. Эти животные были вторыми по величине из живших на территории нашей страны. Сейчас останки находятся в местном музее.

Напомним, что ранее на Полтавщине нашли скифское золото и оружие.