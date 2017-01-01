На Черновицкую область обрушился град

Во время сильных дождей в Черновицкой области град повредил крыши домов и автомобили местных жителей.

В Черновицкой области в результате сильных дождей с градом повреждены крыши домов, транспортные средства, а также огороды жителей районного центра Сторожинец, передает УНИАН.

Сильный дождь с градом начался вечером и длился около 40 минут. По сообщению местных жителей, град размером с куриное яйцо побил лобовое стекло автомобиля, побил стекла жилых домов, а также повредил кровельное покрытие ряда зданий города.

Также жители города жалуются, что в результате непогоды пострадал урожай помидоров и груш. Кроме того, в центре Сторожинца непогода повредила светофоры.

В то же время в Черновцах в результате ливня частично затопило улицу Главную в районе областной типографии.

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