В Украине проведут реформу СБУ

Во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования СБУ и соответствующие законодательные наработки.

Данилюк обсудил с представителями Евросоюза, НАТО и США реформу СБУ Пресс-служба Минфина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время встречи с представителями Международной консультативной группы сообщил, что во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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По словам Данилюка, рабочая группа постоянно работает над законопроектами, которые регулируют процесс реформирования силовых органов Украины. "Во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования СБУ и соответствующие законодательные наработки", - сказал Данилюк.

Участники Международной консультативной группы (IAG) поддержали украинскую власть относительно необходимости реформирования СБУ. При этом представители IAG акцентировали внимание на соблюдении этапности этого процесса.

Также Данилюк отметил, что реформирование СБУ является требованием закона Украины "О национальной безопасности".

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Напомним, в Международную консультативную группу входят представители Европейского Союза, консультативной миссии ЕС (EUAM), НАТО и посольства США в Украине.

Напомним, в апреле прошлого года Аваков представил свой план по мирному возвращению Донбасса. Среди прочего, глава МВД предлагает вводить миротворцев ООН на оккупированную территорию поэтапно.

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