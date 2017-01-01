Супрун рассказала о пользе и вреде арбузов

Для здоровья украинцев гораздо опаснее не ранние арбузы, а те которые не достаточно вымыты.

Угрозу здоровью несут не ранние арбузы, а грязные, написала на своей странице в Facebook глава Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, на поверхности немытых арбузов живут кишечные инфекции Salmonella и Listeria. Больше всего их в ягодах, которые продают на трассе или на рынке возле мяса, меньше – у тех, которые продают в супермаркетах.

Именно поэтому Супрун подчеркивает, что перед употреблением нужно мыть арбузы. Иначе бактерии с поверхности попадут в мякоть, а затем в кишечник.

Глава министерства здравоохранения отмечает, что люди с избытком калия в крови не должны переедать арбузов. В противном случае у них может возникнуть спазм мышц или аритмия.

"Сахаров в арбузе относительно мало, но литр арбузной мякоти - это уже 60 граммов сахара. Поэтому привычная щедрая порция арбуза имеет значительные гликемические нагрузки. Лучше всего - знать меру и совмещать арбузы с другой растительной пищей, богатой клетчаткой. Это сделает подъем глюкозы в крови не таким резким", - сказала Супрун.

Она также говорит, что не нужно есть семечки арбуза. Он хоть и имеет много полезных веществ, но содержит антинутриенты: фитин, таннины, оксаловую кислоту и ингибиторы трипсина (фермент, расщепляющий белки). Лучше всего снижают содержание антинутриентов сушка в духовке или жарки.

Она рекомендует не выбрасывать семена, а сушить в духовке и хранить "на долгие зимние вечера, когда так хочется что-то погрызть".

Напомним, что ранее Супрун назвала опасность сладких напитков.

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