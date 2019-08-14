На Закарпатье конь стал причиной ДТП
Конь неожиданно вышел на дорогу. Водитель легкового авто не успел затормозить и сбил животное.
На Закарпатье 13 августа вечером авто не разминулось с лошадью. Авария произошла на трассе Киев-Чоп недалеко от поселка Чинадиево Мукачевского района, сообщает Mukachevo.net.
Отмечается, что конь неожиданно вышел на дорогу. Водитель легковушки не успел затормозить и сбил животное. Удар был такой силы, что передняя часть автомобиля полностью разбита.
На место прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Водителю на месте оказали медицинскую помощь. Конь после столкновения погиб.
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