На Закарпатье конь стал причиной ДТП

Конь неожиданно вышел на дорогу. Водитель легкового авто не успел затормозить и сбил животное.

На Закарпатье 13 августа вечером авто не разминулось с лошадью. Авария произошла на трассе Киев-Чоп недалеко от поселка Чинадиево Мукачевского района, сообщает Mukachevo.net.

Отмечается, что конь неожиданно вышел на дорогу. Водитель легковушки не успел затормозить и сбил животное. Удар был такой силы, что передняя часть автомобиля полностью разбита.

На место прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Водителю на месте оказали медицинскую помощь. Конь после столкновения погиб.

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