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Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, ВСУ без потерь

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Враг вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

За минувшие сутки, 13 августа, подразделения сепаратистов 13 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в утренней сводке в среду, 14 августа.

Отмечается, что враг вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Новогнатовка, Новотроицкое, Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Авдеевк, Пивденне.

С начала текущих суток произошел один обстрел. Сепаратисты открыли огонь вблизи Песков.

Напомним, за сутки 12 августа на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов со стороны сепаратистов. Один боец ВСУ получил ранение.

Также накануне стало известно, что 10 августа при выполнении боевого задания погиб 25-летний боец полка Азов Роман Романенко с позывным "Бич".

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Теги: Донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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