На Закарпатье десятки человек отравились на свадьбе

Инцидент произошел в ресторане "Семейный уют".

После свадьбы в ресторане на Закарпатье в больнице с отравлением оказались 29 человек, среди них - восемь детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Читай также: "Менты были напуганы больше меня": Навальный рассказал об отравлении

"В течение 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в селе Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", - указали в ведомстве.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось 12 августа, в церкви на Винничине произошло массовое отравление.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.