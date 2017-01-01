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На Закарпатье десятки человек отравились на свадьбе

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Инцидент произошел в ресторане "Семейный уют".
Госпитализированы 29 человек
Госпитализированы 29 человек
depositphotos.com

После свадьбы в ресторане на Закарпатье в больнице с отравлением оказались 29 человек, среди них - восемь детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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"В течение 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в селе Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", - указали в ведомстве.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось 12 августа, в церкви на Винничине произошло массовое отравление.

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Теги: отравление, Закарпатье, свадьба
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