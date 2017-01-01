На Закарпатье десятки человек отравились на свадьбе
После свадьбы в ресторане на Закарпатье в больнице с отравлением оказались 29 человек, среди них - восемь детей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
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"В течение 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в селе Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", - указали в ведомстве.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Как сообщалось 12 августа, в церкви на Винничине произошло массовое отравление.
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