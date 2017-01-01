Непогода в Украине: Ветер сорвал кровлю с 9 школ и десятков жилых домов

Особенно сильно стихия бушевала в четырех областях страны.

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В ночь с 13 на 14 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 5 областях.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В Черниговской области обесточены 105 населенных пунктов, во Львовской - 40, в Черновицкой - 26, в Киевской - 24 и в Житомирской - 10. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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В Черниговской области в результате сильного ветра на территории 3 районов произошло повреждение кровель зданий. В селе Перелюб ветер повредил кровлю школы на площади 300 кв. м, а также крыши 12 домов и 13 хозяйственных построек. Также пострадали школы в с.Ильмовка и Добрянка. Кроме того, в Добрянке ветер снял около 100 кв.м. кровли многоквартиного жилого дома.

В Черновицкой области в результате сильного града в г.. Сторожинец повреждена кровля районной больницы на площади 700 кв. м. и 30 окон, сообщается о повреждении крыш двух гимназий, средней школы и лицея, количество поврежденных жилых домов уточняется.

По предварительной информации, пострадавших от непогоды нет, объем повреждений и убытков уточняется.

Как сообщалось 8 августа, в Киеве пронесся сильный ураган.

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