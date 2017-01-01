ООН отказалась назначить спецпредставителя по Украине

Нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну на Донбассе, отметил глава польского МИД.

Предложение Польши относительно назначения специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины не получило одобрения в организации. Об этом сказал глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Укринформ в среду, 14 августа.

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Чапутович подчеркнул, что нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну на Донбассе.

Мы ранее предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Так, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украине, - пояснил он.

По мнению Чапутовича, такое должностное лицо могло бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.

Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не была одобрена, - констатировал министр.

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Напомним, ООН составила руководство по спасению мира для лентяев. Согласно руководству, любой человек в состоянии изменить жизнь на планете к лучшему, не вставая с дивана.

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