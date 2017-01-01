В Украину вернулись грозы и шквалы

Синоптики обнародовали неутешительный прогноз.

14 августа в Украине снова дожди и грозы. Между тем, многим областям сегодня обещают летний солнечный день. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня грозы и шквалы. На протяжении всего дня ожидаются обильные дожди. Воздух прогреется от +20…+30 градусов по Цельсию.

На востоке ситуация абсолютно другая. Грозы и шквалы вероятны только в Сумах. На градуснике +30…+33 градуса по Цельсию.

Южным регионам обещают летний солнечный день. На улице +30…+34 градуса по Цельсию.

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В северной части страны грозы и шквалы. Вероятны обильные осадки в виде дождя. Синоптики обещают +28…+31 градус по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня частично - солнечно, частично - грозы и дожди. Столбик термометра поднимется до отметки +34 градуса.

В столице сегодня ожидаются грозы и дожди. Воздух прогреется от +30 до +32 градусов по Цельсию.

Напомним, в Киеве объявили штормовое предупреждение. До конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза.

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