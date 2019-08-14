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Избившего ветерана АТО блогера из Бердичева объявили в розыск

Комментариев: 15
Инцидент произошел в начале июля.
Избившего ветерана АТО блогера из Бердичева объявили в розыск
© соцсети
Фото 1/3
  • Артуру Сороченко заочно объявили подозрение в хулиганстве
  • Артуру Сороченко заочно объявили подозрение в хулиганстве
  • Артуру Сороченко заочно объявили подозрение в хулиганстве
Избившего ветерана АТО блогера из Бердичева объявили в розыск
Артуру Сороченко заочно объявили подозрение в хулиганстве
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Хмельницкая полиция инкриминирует хулиганство блогеру из Бердичева Артуру Сороченко. Он оскорбил украинских военных и побил ветерана АТО за утверждение, что Россия воюет с Украиной. Также он угрожал изнасиловать в извращенной форме народного депутата Украины. Поскольку местонахождение Сороченко неизвестно, его объявили в розыск.

Об этом сообщают “Факты“.

“Когда в интернете разместил видео, на котором блогер бьет мужчину, который заявил, что воевал в АТО, мы еще не знали, где это произошло. Ни в одной области не было зарегистрировано заявление об этом инциденте“, - рассказала пресс-секретарь полиции Хмельницкой области Инна Глега.

Предполагалось, что это могло быть в Житомирской области, где зарегистрирован этот блогер, Артур Сороченко. Его личность установили очень быстро, однако ничего не было известно о потерпевшем. Но на видео прозвучало слово “Хмельницкий“, поэтому полицейские объехали все места в областном центре, хоть приблизительно похожие на место в видеоролике. Оказалось, это действительно происходило в Хмельницком, и детективы местного отдела полиции открыли уголовное производство за хулиганство.

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Затем видео показали участковым, оперативникам, чтобы установить личность потерпевшего. Это также удалось сделать. Мужчина на видео - житель Хмельницкого. В 2014 году он добровольцем ушел в АТО, воевал в составе одного из сформированных тогда батальонов теробороны. Сейчас уже демобилизовался. Он рассказал, что инцидент произошел в начале июля. В полицию не обращался, но если его уже нашли, то решил написать заявление в полицию.

После сбора доказательной базы Артуру Сороченко заочно объявили подозрение в хулиганстве. Поскольку его местонахождение неизвестно, его объявили в розыск. Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении Сороченко Артура Валерьевича, правоохранители просят сообщить ее в ближайшее подразделение полиции или по телефону 102.

Ранее появилось видео избиения ветерана АТО, нападавший кричал: “Россия с нами не воюет... Фильтруй разговор. Или тебе зубы выбить? Ты петух, а не атошник. Ты для меня - пыль под ногтями“. 

Как сообщалось 29 июля, дело об убийстве Сармата передали в суд.

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Теги: избил, ветеран, АТО, Хмельницкий, блогер
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Комментариев (16)
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farfalle    14.08.2019, 10:31
Оценка:  0
farfalle
Мой герой!
WTF2wtf    14.08.2019, 10:39
Оценка:  -1
WTF2wtf
Отдашь ему свою хату на россии, укринофобко упоротое?
Шкиряк_и_Зорян    14.08.2019, 10:40
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Иди нaxyй, унылый нытик! Зaeбал нытьём! Брысь! ))))
WTF2wtf    14.08.2019, 10:51
Оценка:  0
WTF2wtf
Быдляк виртуальный,
нахyй тут только ты можешь пойти, шавка оккупантов конченая
WTF2wtf    14.08.2019, 10:52
Оценка:  0
WTF2wtf
Скакун путинский ...
Шкиряк_и_Зорян    14.08.2019, 10:39
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Который из двух? )))
П    14.08.2019, 10:06
Оценка:  -4
П
Ты ,с#ка конченная, хочешь раз -на -раз? Даввай, бл#дина я тебе объясню. Напиши, сдыбаемся. Петух,су#а конченная.
КимЧенПых    14.08.2019, 10:20
Оценка:  +2
КимЧенПых
это ты пишешь главреду Бигмира?
П    14.08.2019, 10:27
Оценка:  -1
П
Ты не понял, кому я пишу?
farfalle    14.08.2019, 10:31
Оценка:  -1
farfalle
Ты че, инвалидом решил стать, отчаянный?
Шкиряк_и_Зорян    14.08.2019, 10:41
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Человек разговаривает с зеркалом в спортзале. Качает базар.
WTF2wtf    14.08.2019, 10:50
Оценка:  -1
WTF2wtf
Российские бюджетнички разошлись ... так радуются опущенному росией Донбассу, быдляки безголовые имени российского фюррерка.
Замечатель    14.08.2019, 09:58
Оценка:  -1
Замечатель
Пару оплеух и теперь кипеш на весь мир?Все на русском балакают,мужиков толпа и с одним блогером не справились.Как же они воевали?
Сквозняк    14.08.2019, 10:19
Оценка:  -1
Сквозняк
Просто у нас люди КУЛЬТУРНЫЕ в большинстве, вам ватникам не понять, вас пукины постоянно нагибают, вот вы бьёте морды друг, другу, что б хоть где то свою злость сбить и синячите ниже плинтуса.
Шкиряк_и_Зорян    14.08.2019, 10:47
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Что-то Вы совсем меня запутали: За кого болеть то в этом случае? Или против кого?..
Doriаn_    14.08.2019, 09:45
Оценка:  +2
Doriаn_
Использовать тушку этого свинного блохрена как дополнительную защиту на танке или БТРе. Привязать его к броне, шоб на собственнной шкуре почувствовал есть там война или нет.
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