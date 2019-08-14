В Сумах хирурги повредили внутренние органы пациентке: Женщина скончалась

Экспертиза показала, что женщина умерла в результате травмы органов брюшной полости.

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В Сумах женщине сделали операцию во время которой ей повредили внутренние органы, вследствие этого она умерла. Врачу, которая делала операцию, сообщили о подозрении из-за ненадлежащего выполнение профессиональных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

По данным прокуратуры, 61-летняя женщина обратилась за помощью к врачам в июле прошлого года. Врач-акушер не провела полного медицинского обследования и без каких-либо медицинских показаний провела операцию. Во время оперативного вмешательства врач повредила пациентке внутренние органы.

Уже на следующий день у пострадавшей обнаружили осложнения и прооперировали еще раз, однако 1 августа 2018 года она все же умерла.

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Экспертиза показала, что женщина умерла в результате травмы органов брюшной полости, что привело к развитию острого фибринозно-гнойного перотонита, интоксикации организма и полиорганной недостаточности. К тому же, когда женщина была на дневном стационаре, ей своевременно не оказали медицинскую помощь.

Акушеру-гинекологу сообщили о подозрении в совершении преступления по статье “Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного“. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Как сообщалось 31 июля, в роддоме Запорожья роженица умерла от потери крови.

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