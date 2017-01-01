На курорте Скадовск прогремел взрыв: Один погибший

Парень получил смертельные ожоги.

В Херсонской области в курортном городе Скадовск 13 августа произошел взрыв на улице Покровской, в результате которого парень получил сильные ожоги.

Об этом сообщает местное издание "Херсон Daily".

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Взрыв прогремел в 16:57 , когда кто-то разрезал емкость из-под лакокрасочных материалов. В результате 21-летний парень получил 99% ожогов поверхности тела.

"На утро он еще был жив", - пишет издание.

Также при взрыве ожоги 25% тела получила 36-летняя женщина. "Скорая" доставила ее в районную больницу. Сегодня ее доставят в ожоговый центр в Херсоне.

Информации о том, какие именно лакокрасочные материалы были в банке, кто ее разрезал, чем и зачем – пока нет.

Как сообщалось 28 июля, в Железном Порту парень залез на колесо обозрения и сорвался вниз - у него ЧМТ и кома.

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