В Донецке четыре человека погибли в тройном ДТП

На улице Артема столкнулись легковые автомобили Mazda и Geely, а также пассажирский микроавтобус Рута.

Погибли по два человека в автомобилях Mazda и Geely ОстроВ

В результате столкновения трех транспортных средств в Донецке погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще шесть человек получили травмы, сообщает так называемое “МЧС ДНР“ в среду, 14 августа.

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Авария произошла на улице Артема в Киевском районе города. Автомобиль Mazda, в котором находилось пять человек, столкнулся с Geely, в котором было шесть человек, в том числе трое детей. После этого автомобиль Geely врезался в пассажирский микроавтобус Рута.

“В результате происшествия до прибытия кареты скорой медицинской помощи скончались двое детей из автомобиля Geely: мальчик 2013 года рождения и девочка 2012 года рождения. В учреждениях здравоохранения в 17.00 от полученных травм скончались два человека, пассажиры автомобиля Mazda. С травмами различной степени тяжести госпитализированы шесть пострадавших, из них один ребенок“, – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.

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