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В Донецке четыре человека погибли в тройном ДТП

Комментариев: 4
На улице Артема столкнулись легковые автомобили Mazda и Geely, а также пассажирский микроавтобус Рута.
Погибли по два человека в автомобилях Mazda и Geely
Погибли по два человека в автомобилях Mazda и Geely
ОстроВ

В результате столкновения трех транспортных средств в Донецке погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще шесть человек получили травмы, сообщает так называемое “МЧС ДНР“ в среду, 14 августа.

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Авария произошла на улице Артема в Киевском районе города. Автомобиль Mazda, в котором находилось пять человек, столкнулся с Geely, в котором было шесть человек, в том числе трое детей. После этого автомобиль Geely врезался в пассажирский микроавтобус Рута.

“В результате происшествия до прибытия кареты скорой медицинской помощи скончались двое детей из автомобиля Geely: мальчик 2013 года рождения и девочка 2012 года рождения. В учреждениях здравоохранения в 17.00 от полученных травм скончались два человека, пассажиры автомобиля Mazda. С травмами различной степени тяжести госпитализированы шесть пострадавших, из них один ребенок“, – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Ранее на Закарпатье конь стал причиной ДТП. Конь неожиданно вышел на дорогу. Водитель легкового авто не успел затормозить и сбил животное.

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Теги: ДТП, Донецк, фото, авария, погибли, пострадавшие, погибшие, Новости Донецка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Letohradek    14.08.2019, 14:56
Оценка:  +2
Letohradek
По Донецку в течении для ездит пару десятков авто ... НЕ БОЛЕЕ! Как можно было не разминуться на пустынных дорогах?
WTF2wtf    14.08.2019, 14:45
Оценка:  +3
WTF2wtf
Жесть ...
bertal    14.08.2019, 14:40
Оценка:  -1
bertal
ППЦ, это ненормально, на дорогах каждый день гибнет больше людей чем на войне, давно пора ввести строжайшие наказания за пянь за рулем, нарушение ПДД, и превышение скорости.
WTF2wtf    14.08.2019, 14:44
Оценка:  +4
WTF2wtf
боевиков-наемников на оккупированном россией Донбассе это вряд ли парит ... их братва на любое ДТП с их бухими отморозками быстро прилетит и все замнет ((((
они цари на оккупированной территории
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