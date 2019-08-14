Кабмин попытается уволить Кличко: ББП против

"Европейская солидарность" в Кабмине не даст своих голосов за снятие Кличко со второй должности.

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Кабмин сегодня проводит заседание с отставкой Виталия Кличко с должности главы КГГА в повестке дня.

Последние две недели заседаний правительства не было вообще, так как премьер Владимир Гройсман находился в отпуске.

Сам Гройсман считает, что решение об увольнении Кличко будет принято, ведь все главы ОГА должны сложить полномочия после избрания нового президента.

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В то же время представители Кабмина по квоте партии БПП не планируют голосовать за внесение представление о снятия мэра Киева с должности главы КГГА.

“Я не собираюсь поддерживать решения, которые нарушают решение Конституционного суда от 2003 года”, — заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Страна.

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Министр по делам ветеранов Ирина Фриз добавила: "Уверена, что все представители “Европейской солидарности” проголосуют против".

Напомним, ранее Кличко заявил, что Кошевой примерял статус мэра с 2015 года.

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