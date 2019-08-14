Дело Гиркина и еще троих боевиков по МН17 передали Нидерландам

Подробности дела не разглашают, так как это противоречит соглашению о создании международной следственной группы.

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Украина передала Нидерландам уголовное производство против бывшего “министра обороны ДНР“ Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще троих боевиков, подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе. Об этом сообщила СБУ, передают Українські Новини.

СБУ отказалась ответить, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск.

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“22.07.2019 материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 КПК Украины“, - говорится в сообщении.

Нидерландам передали дело МН17 Українські Новини

“Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года“, - сказано в ответе.

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СБУ подчеркивает, что, согласно соглашению о создании международной следственной группы, никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что Bellingcat выпустил подкаст о катастрофе МН17.

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