Дело Гиркина и еще троих боевиков по МН17 передали Нидерландам
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Украина передала Нидерландам уголовное производство против бывшего “министра обороны ДНР“ Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще троих боевиков, подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе. Об этом сообщила СБУ, передают Українські Новини.
СБУ отказалась ответить, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск.
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“22.07.2019 материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 КПК Украины“, - говорится в сообщении.
“Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года“, - сказано в ответе.
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СБУ подчеркивает, что, согласно соглашению о создании международной следственной группы, никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон соглашения.
Напомним, ранее сообщалось, что Bellingcat выпустил подкаст о катастрофе МН17.
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