Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО

Литвиненко назначен директором Национального института стратегических исследований.

Литвиненко был замсекретаря СНБО с 5 апреля 2014 года uacrisis.org

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №598/2019 опубликовали на сайте президента.

“Уволить Литвиненко Александра Валерьевича с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины“, - говорится в тексте указа.

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Следующим указом №599/2019 Зеленский назначил Литвиненко директором Национального института стратегических исследований. При этом он обязал уже нового директора в течение двух месяцев подготовить предложения по реформированию и стратегии развития института, который будет предусматривать реорганизацию и сокращение штата.

Напомним, Александр Литвиненко был заместителем директора Национального института стратегических исследований с июня 2010 года по январь 2014 года. Уже 5 апреля 2014 года он стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщалось 13 августа, Зеленский уволил Бессмертного из переговорной группы в Минске.

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