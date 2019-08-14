На Портнова подали заявление в ГБР

В заявлении против экс-политика вспоминают Зеленского.

Кандидатка в депутаты от партии Порошенко “Европейская солидарность” Татьяна Черновол обратилась с заявление в Государственное бюро расследований против экс-заместителя главы АП при Януковиче Андрея Портнова. Об этом она сообщила в своем блоге на Украинской правде.

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Политик просит ГБР проверить информацию, по которой Портнов создал преступную организацию для узурпации власти, а также систему давления на суд и подчиненную ему "коррупционную вертикаль" во власти президента Владимира Зеленского.

Черновол называет назначение Рябошапки и Данилюка обязанностями Зеленского перед Портновым. Тот в свою очередь должен был финансировать избирательную кампанию Зеленского и обеспечивать судебную поддержку.

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Также заявительница указала, что сам Портнов не финансировал кампанию Зеленского. Однако деньги перечисляли его близкие соратники, по словам Черновол.

Напомним, Портнов ответил Арахамии касательно должности генпрокурора. Юрист Портнов резко ответил представителю “Слуги народа”.

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