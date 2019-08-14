Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Портнова подали заявление в ГБР

Комментариев: 17
В заявлении против экс-политика вспоминают Зеленского.
На Портнова заявили в ГБР
На Портнова заявили в ГБР
facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Кандидатка в депутаты от партии Порошенко “Европейская солидарность” Татьяна Черновол обратилась с заявление в Государственное бюро расследований против экс-заместителя главы АП при Януковиче Андрея Портнова. Об этом она сообщила в своем блоге на Украинской правде.

Читай также: Разумков заявил, что у Зеленского нет должности для Портнова

Политик просит ГБР проверить информацию, по которой Портнов создал преступную организацию для узурпации власти, а также систему давления на суд и подчиненную ему "коррупционную вертикаль" во власти президента Владимира Зеленского.

Черновол называет назначение Рябошапки и Данилюка обязанностями Зеленского перед Портновым. Тот в свою очередь должен был финансировать избирательную кампанию Зеленского и обеспечивать судебную поддержку.

Читай также: “Портнова ждет разочарование”: У Порошенко ответили на новые уголовные дела

Также заявительница указала, что сам Портнов не финансировал кампанию Зеленского. Однако деньги перечисляли его близкие соратники, по словам Черновол.

Напомним, Портнов ответил Арахамии касательно должности генпрокурора. Юрист Портнов резко ответил представителю “Слуги народа”.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Черновол, Портнов, заявление, ГБР, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (17)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    14.08.2019, 12:13
Оценка:  -1
fkrfyfan
Эта однокамерница по психушке с логопедом палубиём?
nelci    14.08.2019, 11:41
Оценка:  0
nelci
Как же одноклеточные порохоботы ужом крутятся , чтобы за свои деяния криминальной ответственности не понести!
Woodbrother    14.08.2019, 11:48
Оценка:  -1
Woodbrother
Какие такие деяния ? У вас совсем плохо с головой на вашей москве.
Noblesse_obliger    14.08.2019, 11:48
Оценка:  0
Noblesse_obliger
ПНХ ДЛБ!!!
Замечатель    14.08.2019, 11:38
Оценка:  +2
Замечатель
Черноволка,лет 5 лечившаяся в психушке,ещё пытается воду мутить))С нардепством то пролетела))
Noblesse_obliger    14.08.2019, 11:49
Оценка:  -2
Noblesse_obliger
Слышь трансвестит из педерации,смотри на свою срасию и там воняй!!!
Woodbrother    14.08.2019, 11:49
Оценка:  -3
Woodbrother
Вас наверное в детстве часто роняли головой об пол ?
KREMLIN_DEVIL    14.08.2019, 11:28
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
Кацапы "против", впрочем как всегда.
Woodbrother    14.08.2019, 11:26
Оценка:  -3
Woodbrother
Когда ДБР заведет уголовные дела на портнова ? Может Труба не в курсе, но ДБР не создавали для политической травли оппонентов.
alex-zol    14.08.2019, 11:26
Оценка:  +1
alex-zol
ггг)) пробитая танька мародерка
Woodbrother    14.08.2019, 11:27
Оценка:  -2
Woodbrother
Свинья на московская , вали на свой хлев
fkrfyfan    14.08.2019, 11:11
Оценка:  +4
fkrfyfan
Так, что эта тварь черноволиха осталась депутаткой?
Woodbrother    14.08.2019, 11:23
Оценка:  -3
Woodbrother
Тварь -это ты , говнюк на московский.
alex-zol    14.08.2019, 11:26
Оценка:  0
alex-zol
под шконарь тухлая бабка!!
Woodbrother    14.08.2019, 11:30
Оценка:  -4
Woodbrother
alex-zol какой оригинальный у вас на масковский акцент.
KREMLIN_DEVIL    14.08.2019, 11:27
Оценка:  -1
KREMLIN_DEVIL
fkrfyfan Ну что, готов "маскаляка" на гиляку?!
Замечатель    14.08.2019, 11:39
Оценка:  +1
Замечатель
Нет,она в Раду не попала.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь