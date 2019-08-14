Одессит выбросил свою гражданскую жену с балкона

Мужчине 32 года, пострадавшей женщине 56 лет.

В Одессе в микрорайоне Черемушки произошел вопиющий случай. Гражданский муж столкнул экс-супругу с балкона третьего этажа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечают правоохранители, между парой возникла ссора, в результате 32-летний мужчина пришел в бешенство и выбросил 56-летнюю сожительницу с балкона вниз.

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“Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как бывший муж собирает ее вещи — очевидно, с целью кражи. Потерпевшая потребовала вернуть похищенное, между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина столкнул хозяйку квартиры с балкона“, — рассказали в полиции.

Очевидцы ЧП вызвали скорую помощь. Пострадавшую женщину при смерти увезли в больницу. Она находится в тяжелейшем состоянии, у нее диагностированы множественные переломы, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма.

Подозреваемый мужчина задержан. По факту открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщалось 2 августа, женщина, которую муж облил кипятком, рассказала подробности.

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