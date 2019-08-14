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Россия разместила в Крыму дальние беспилотники

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Российский тактический беспилотник Форпост представляет собой лицензионную копию израильского Searcher MkII.
Российский дрон Форпост
Российский дрон Форпост
bespilotnik24.ru

Россия разметила в аннексированном Крыму эскадрилью дальних беспилотников Форпост. Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на Главный штаб ВМФ РФ в среду, 14 августа.

В состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем, вошла отдельная эскадрилья дальних БПЛА Форпост. Они могут вести разведку и давать целеуказания ракетным системам кораблей, береговым комплексам Бастион и артиллерии, - говорится в сообщении.

Утверждается, что беспилотники размещены под Севастополем еще весной.

Эффективность нового подразделения была проверена во время недавних флотских учений. Опыт применения дронов признали успешным. В дальнейшем на вооружение ЧФ поступит модернизированная версия беспилотника Форпост-М, - пишет издание.

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Российский тактический беспилотник Форпост представляет собой лицензионную копию израильского Searcher MkII, собираемого на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) с 2010 года. К 2018 году у российской армии было около 30 комплексов Форпост, собранных из импортных комплектующих. Планировалось, что с 2019 года Минобороны России начнет получать полностью локализованные машины, к тому же прошедшие модернизацию с учетом боевого опыта в Сирии - Форпост-М.

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Беспилотный комплекс Форпост включает в себя три летательных аппарата и наземную станцию управления. Масса одного дрона составляет 450 кг, полезная нагрузка - 100 кг, запас топлива - 99 кг. Беспилотник может разгоняться до 200 км/ч, способен осуществлять разведку с высоты 5 км в течение 17 часов в радиусе до 250 км от расположения оператора.

Напомним, вокруг оккупированного Крыма предлагают объявить морской режимный район. Соответствующее предложение было озвучено представителями Госгидрографии Украины.

 

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Теги: Россия, Украина, Крым, авиация, БПЛА, беспилотник, дрон
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    14.08.2019, 12:15
Оценка:  0
VSHIVANKA
В ОТВЕТ НА ЭТО , НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ РЕШИЛИ УСТАНОВИТЬ ВТОРОЙ РЯД КРОЛЯЧЬЕЙ СЕТКИ И ПОДПЕРЕТЬ ЕГО ПАЛКАМИ , А ТАКЖЕ УСИЛИТЬ ТРЕНИРОВКИ СКАКУНОВ С ЦЕЛЬЮ В ПРЫЖКЕ ДОСТАТЬ КЛЯТИЙ ЛЕТАК....
СУГС !!!
ВосставшийИзБана    14.08.2019, 12:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!
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