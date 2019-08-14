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Бессмертный о Зеленском и Путине: "Мышь доверилась коту"

Комментариев: 6
Президент Украины хочет мира, но не понимает мотиваций поступков россиян.
Бессмертный прокомментировал свое увольнение из минского процесса
Бессмертный прокомментировал свое увольнение из минского процесса
Facebook Романа Бессмертного

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Уволенный из Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный прокомментировал свою отставку в эфире телеканала 24.

“Уверен, что в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский “движется в ловушку“, так как не понимает мотивации россиян“, - заявил он.

Бессмертный подчеркнул, что Зеленский просто не понимает, с кем имеет дело, и ищет в Путине “какого-то союзника“.

“В этом противостоянии он выглядит как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграет с мышью, а затем он ее накажет за это“,  - пояснил экс-переговорщик.

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Зеленский действительно хочет остановить войну, но ему и его команде не хватает компетентности, добавил Бессмертный. “Не хватает ни знаний, ни понимания ситуации. Я честно выступал в роли человека, который пытался подсказывать“, - пояснил он.

Бессмертный заверил, что был не всегда был согласен и с линией поведения президента Петра Порошенко. “Я не мог понять действий Петра Порошенко, когда тот звонил Меркель. Я точно так не могу понять действий Зеленского, который тут же звонит Путину“, - рассказал он.

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При этом Бессмертный заверил, что абсолютно нормально относится к тому, что Зеленский исключил его из состава ТКГ.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного из переговорной группы в Минске.

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Теги: Зеленский, Путин, россияне, Бессмертный, ТКГ, война, Донбасс
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Комментариев (6)
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Замечатель    14.08.2019, 11:36
Оценка:  -1
Замечатель
Та же крошечная Швейцария создала свой путь и своё федеративное государство.И люди в нём достойно живут и страна ни с кем не воюет и на неё никто не нападает.
ВосставшийИзБана    14.08.2019, 11:43
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Она не граничит с РФ и РФ не ведет свою историю от швейцарских королей.
nelci    14.08.2019, 11:36
Оценка:  -1
nelci
И я могу повторить его слова, типа я себя считаю умным, а все другие дураки и ничего не понимают!
Замечатель    14.08.2019, 11:34
Оценка:  0
Замечатель
Вечно всем недовольные,потомки Мазепы и его друганов.В каком деле или созидающем начинании вы победили?Вы плесень на теле государства.Умная мышь и кота уговорит))
ВосставшийИзБана    14.08.2019, 11:45
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Дурного кота - может быть. И то - если действительно умная, а не как в нашем случае: тупая мышь и подлый кот.
KREMLIN_DEVIL    14.08.2019, 11:25
Оценка:  -1
KREMLIN_DEVIL
Погоди, Щас обсырать начнут!
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