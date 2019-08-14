Бессмертный о Зеленском и Путине: "Мышь доверилась коту"

Президент Украины хочет мира, но не понимает мотиваций поступков россиян.

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Уволенный из Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный прокомментировал свою отставку в эфире телеканала 24.

“Уверен, что в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский “движется в ловушку“, так как не понимает мотивации россиян“, - заявил он.

Бессмертный подчеркнул, что Зеленский просто не понимает, с кем имеет дело, и ищет в Путине “какого-то союзника“.

“В этом противостоянии он выглядит как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграет с мышью, а затем он ее накажет за это“, - пояснил экс-переговорщик.

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Зеленский действительно хочет остановить войну, но ему и его команде не хватает компетентности, добавил Бессмертный. “Не хватает ни знаний, ни понимания ситуации. Я честно выступал в роли человека, который пытался подсказывать“, - пояснил он.

Бессмертный заверил, что был не всегда был согласен и с линией поведения президента Петра Порошенко. “Я не мог понять действий Петра Порошенко, когда тот звонил Меркель. Я точно так не могу понять действий Зеленского, который тут же звонит Путину“, - рассказал он.

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При этом Бессмертный заверил, что абсолютно нормально относится к тому, что Зеленский исключил его из состава ТКГ.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного из переговорной группы в Минске.

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