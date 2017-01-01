Появилось видео поножовщины.

В Днепре муж жестоко расправился с женой на глазах у прохожих людей. Об этом передает Обозреватель.

Читай также: В больнице Днепра скончался раненый боец ВСУ

Трагедия случилась вчера, 13 августа, около 7 часов утра на улице Океанская. 52-летний мужчина ударил ножом в область груди свою 48-летнюю супругу.

По предварительной информации, пара находится в процессе развода. Именно это могло стать причиной их ссоры. В результате словесной перепалки мужчина не сдержал эмоции и порезал жену. После того, как злоумышленник увидел, что его супруга истекает кровью, он ударил и себя в область сердца этим же ножом.

Читай также: В Днепре 5 мужчин обстреляли автомобиль

Неравнодушные прохожие вызвали на место происшествия полицию и медиков. Пострадавшей паре оказали первую помощь, а затем госпитализировали их в городскую больницу №6.

На данный момент детальной информации о состоянии здоровья пары нет. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство.

Напомним, в аэропорту Днепра застрелился полицейский. Коп выстрелил себе в голову.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram