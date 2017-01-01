В Виннице кассирша банка обворовывала доверчивых пенсионеров: детали

Работница банка воровала деньги с карточек пенсионеров.

В Виннице кассирша банка обворовывала банковские карточки доверчивых пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Винницкой области.

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Кассирша на протяжении года обворовывала пенсионеров, которые обращались к ней за помощью. В полицию обратилось руководство одного из банков города. Заявитель сообщил, что они подозревают в мошенничестве одну из кассирш.

Оказалось, что к администрации обратились несколько пенсионеров. Они сообщили, что после снятия денег на их счету осталось меньше денег. Всех пострадавших обслуживала одна кассирша.

Оказалось, что женщина успевала за несколько минут сделать две операции: снять деньги пенсионеру и несколько сотен для себя. Таким образом кассирша воровала у пенсионеров от 500 до 1000 грн.

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Как рассказал начальник Вышинского отделения полиции Владимир Полищук, работниками полиции была изъята документация по проведению банковских операций этим работником и направлена на экспертизу. Как выяснилось, подписи в квитанциях, где снимала деньги кассирша, были подделаны.

Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 УК (кража) и ч.2, ч.3 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Суд арестовал женщину на 60 суток с правом внесения залога в размере 40 000 гривен, который она внесла.

Проводится досудебное расследование.

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