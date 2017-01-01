В Карпатах заблудились трое женщин с четырьмя детьми

Сотрудникам ГСЧС удалось разыскать пропавших.

В Карпатах заблудились три женщины с четырьмя детьми в возрасте от 8 до 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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13 августа в 19:00 на пункт связи Государственно пожарно-спасательной части №9 г. Яремче поступило сообщение от женщины о том, что в районе горы Синяк Поляницкого сельского совета потеряла ориентировку и нуждается в помощи группа туристов из 7 человек (3 женщины и 4 ребенка в возрасте 8-12 лет), жителей Николаевской области.

Для оказания помощи туристам в 19:27 выехали спасатели Ворохтянского ПРВ в количестве 5 человек на 1 единицы техники.

14 августа в 00:10 горные спасатели прибыли к группе туристов, и в 02:40 сопроводили их к подножию горы, откуда они направились к месту временного проживания в г. Яремче. Состояние туристов удовлетворительное.

Как сообщалось 13 августа, в Кривом Роге мальчик застрял головой в оконной решетке.

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