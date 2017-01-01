Обсудят комитеты: В Раде снова собирают подготовительную группу

"Слуга народа" будет настаивать на уменьшении числа комитетов в будущей Раде.

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Сегодня собирается второе заседание подготовительной депутатской группы, состоящей из новоизбранных депутатов. Об этом сообщила новоизбранный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, передает "Укринформ".

На нем планируется рассмотреть вопрос о количестве комитетов Верховной Рады и их составе.

"Сегодня будем утверждать положения, скорее всего, о работе подготовительной подгруппы, а также будет обсуждаться вопрос о комитетах", - рассказала Янченко.

"Но более основательная работа по этому поводу будет вестись в подгруппах, создание которых также планируется обсудить сегодня", - отметила она.

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Депутат также выразила надежду, что народные депутаты от других политсил поддержат предложение "Слуги народа" по уменьшению количества комитетов.

Напомним, ранее Ирина Геращенко рассказала, кто возглавит фракцию “Европейской солидарности” в Раде.

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