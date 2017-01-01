Возле моста в Станице Луганской нашли 35 мин и боеприпасов за сутки

Разминированием и уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы.

Пиротехнические расчеты продолжают проверку и разминирование местности в пгт Станица Луганская. За минувшие сутки было обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Луганской области на своей странице в Facebook в среду, 14 августа.

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“Обследовали 0,83 га территории области, где обнаружили, изъяли и уничтожили 35 единиц взрывоопасных предметов: девять артиллерийских снарядов, семь минометных мин и 19 ручных гранат“, – говорится в сообщении.

Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ, отметили в ГСЧС.

Накануне стало известно, что КПВВ в Станице Луганской временно изменит график работы. Это связано с работами по разминированию, которые проводятся со стороны временно оккупированной территории.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности дать сепаратистам восемь дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов. В противном случае Украина готова сама начать строить мост, но незаконные вооруженные формирования должны разобрать свои укрепления.

Сепаратисты в свою очередь заявили, что будут считать актом агрессии ремонт моста в Станице Луганской украинской стороной.

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