Не урежут, а отберут функции: Разумков рассказал о судьбе комитета по свободе слова

Контроль над Нацсоветом по теле- и радиовещанию могут передать в гуманитарный комитет под управлением Александра Ткаченко.

Разумков рассказал, что будет с комитетом по свободе слова Facebook Дмитрия Разумкова

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Президентская партия не будет урезать полномочия парламентского комитета по свободе слова, но отберет у него часть функций. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает Лига.

Он пояснил, что часть функций функций передадут другим комитетам. "Вопрос не в урезании полномочий, а в передаче части предметов ведения другим комитетам. Ничего не урезается", - заверил он.

"Я думаю, что наоборот, полномочия будут расширяться, но, возможно, они не будут находиться в предмете ведения именно комитета по свободе слова", - пояснил Разумков.

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По данным СМИ, у комитета по свободе слова могут забрать контроль над Нацсоветом по вопросам теле- и радиовещания и передать эту функцию в гуманитарный комитет. Последний, может возглавить депутат от "Слуги народа" и гендиректор 1+1 медиа Александр Ткаченко.

Комитету по свободе слова оставят только защиту прав граждан на информацию, прав и свобод сотрудников СМИ, а также обеспечение свободы слова.

Напомним, ранее в "Слуге народа" попытались объяснить, зачем нужен закон о цензуре.

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