Отдельный комитет по Донбассу не нужен - Разумков

Комитет должен заниматься не только вопросами Донбасса, но и правами национальных меньшинств, а также правами человека в целом, считают в "Слуге народа".

Разумков не видит смысла в отдельном комитете по Донбассу Facebook Дмитрия Разумкова

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В партии “Слуга народа“ не видят необходимости в работе отдельного парламентского комитета по вопросам ситуации на Донбассе. Об этом заявил глава “Слуги народа“ Дмитрий Разумков, передает УНН.

“Эти вопросы в нашем предложении были озвучены. Но мы предлагаем создать не отдельный комитет, а комитет, в ведение которого относиться еще некоторые вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека“, - отметил Разумков.

Представитель партии “Слуга народа“ Руслан Стефанчук добавил, что вопрос Крыма так же, как и вопрос Донбасса, следует объединить с вопросами прав человека.

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Судьбу комитета по вопросам ветеранов обсудят сегодня во время работы Подготовительной депутатской группы.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков рассказал о будущей судьбе комитета по свободе слова в Раде.

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