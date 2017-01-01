Отдельный комитет по Донбассу не нужен - Разумков
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В партии “Слуга народа“ не видят необходимости в работе отдельного парламентского комитета по вопросам ситуации на Донбассе. Об этом заявил глава “Слуги народа“ Дмитрий Разумков, передает УНН.
“Эти вопросы в нашем предложении были озвучены. Но мы предлагаем создать не отдельный комитет, а комитет, в ведение которого относиться еще некоторые вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека“, - отметил Разумков.
Представитель партии “Слуга народа“ Руслан Стефанчук добавил, что вопрос Крыма так же, как и вопрос Донбасса, следует объединить с вопросами прав человека.
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Судьбу комитета по вопросам ветеранов обсудят сегодня во время работы Подготовительной депутатской группы.
Напомним, ранее Дмитрий Разумков рассказал о будущей судьбе комитета по свободе слова в Раде.
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