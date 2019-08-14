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Дело Зайцевой: защита просит условный срок, ведь “все нарушали”

Комментариев: 7
Адвокат подсудимой уверена, что вина Зайцевой не такая большая, как Дронова.
Зайцева просит условный срок
Зайцева просит условный срок
bbc.com

Сегодня, 14 августа, Харьковский апелляционный суд рассмотрит жалобу Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходят подозреваемыми по делу резонансного ДТП в Харькове. Об этом передают Факты.

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Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева акцентировала, что вина Зайцевой заключается в том, что она превысила скорость. По словам адвоката. “все нарушают”, поэтому просит для своей подзащитной условного срока.

Плетнева отметила, что ее подзащитная должна возместить 30% ущерба, и возмещение 70% следует положить на второго обвиняемого.

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Защита Зайцевой просит смягчить наказание Зайцевой до 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года и освободить от основного наказания, установив испытательный срок на усмотрение суда.

Также адвокат акцентировала на том, что такое наказание для Елены Зайцевой необходимое по состоянию здоровья. В СИЗО она не получает надлежащего медицинского обслуживания.

Напомним, автошкола, в которой получила права Зайцева, закрылась. Учреждение не смогло исправить неполадки в работе. 

 

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Теги: Зайцева, дело, производство, условный срок
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Комментариев (8)
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mark_demo    14.08.2019, 13:51
Оценка:  0
mark_demo
повесить ее,а Дронова отпустить,пусть ее батя за всё платит
ВосставшийИзБана    14.08.2019, 13:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Дронов пусть сидит.
Операторська    14.08.2019, 13:44
Оценка:  +2
Операторська
а якби в цієї адвокатші хтось загинув від Зайцевої, що б вона співала?
Ганс_мг42    14.08.2019, 13:38
Оценка:  +3
Ганс_мг42
И медаль ей дать, а виноват не Дронов а светофор, его на пожизненное, а "жертве несанкционированного красного света и произвола светофора" наркоту передать на поправку здоровья. КраинаУ
Woodbrother    14.08.2019, 13:34
Оценка:  +7
Woodbrother
Зайцева, находясь под действием веществ убила кучу людей, а виноваты все, только не она. Зайцева богата, а Дронов нет, поэтому сидеть должен нищеброд за чужие убийства ? Вот это ЗЕ правосудие
Колишній-східняк    14.08.2019, 13:34
Оценка:  +5
Колишній-східняк
“все нарушают"? И те, кто погиб из-за этой автокатастрофы?
Пища_для_ума    14.08.2019, 13:33
Оценка:  +6
Пища_для_ума
Юлия Плетнева, "все нарушают" поэтому иди наxyй
Колишній-східняк    14.08.2019, 13:43
Оценка:  0
Колишній-східняк
Такова работа адвоката - защищать, даже зная, что виновен.
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