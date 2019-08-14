Дело Зайцевой: защита просит условный срок, ведь “все нарушали”
Сегодня, 14 августа, Харьковский апелляционный суд рассмотрит жалобу Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходят подозреваемыми по делу резонансного ДТП в Харькове. Об этом передают Факты.
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Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева акцентировала, что вина Зайцевой заключается в том, что она превысила скорость. По словам адвоката. “все нарушают”, поэтому просит для своей подзащитной условного срока.
Плетнева отметила, что ее подзащитная должна возместить 30% ущерба, и возмещение 70% следует положить на второго обвиняемого.
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Защита Зайцевой просит смягчить наказание Зайцевой до 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года и освободить от основного наказания, установив испытательный срок на усмотрение суда.
Также адвокат акцентировала на том, что такое наказание для Елены Зайцевой необходимое по состоянию здоровья. В СИЗО она не получает надлежащего медицинского обслуживания.
Напомним, автошкола, в которой получила права Зайцева, закрылась. Учреждение не смогло исправить неполадки в работе.
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