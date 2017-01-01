"Слуге народа" официально не предлагали коалицию - Разумков

Переговоров с партией "Слуга народа" "Голос" также официально не ведет .

"Слуга народа" не ведет переговоров по коалиции https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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На сегодня партии "Слуга народа" официально не поступали предложения по коалиции. Об этом заявил лидер партии Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

По его словам, на данный момент вопрос о коалиции не закрыт. "Официальных предложений от наших коллег по парламенту о создании коалиции политической партии "Слуга народа" пока не поступало", - заявил Разумков.

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Ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его партия не ведет переговоры о коалиции с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков заявил, что не видит смысла в существовании отдельного комитета по ситуации на Донбассе.

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