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Геращенко попросила выключать Рабиновичу микрофон за русский

Комментариев: 9
Дмитрий Разумков обещал выключать микрофоны депутатам, которые нарушают регламент.
Геращенко добилась выключения микрофона депутатам за русский язык
Геращенко добилась выключения микрофона депутатам за русский язык
Facebook Ирины Геращенко

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Представители партии “Европейская Солидарность“ требуют от представителя партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Вадима Рабиновича соблюдать регламент ВР и выступать на украинском языке. Об этом заявила первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает Depo.ua.

Она также поблагодарила Дмитрия Разумкова за работу согласно регламенту парламента.

“Хочу напомнить, что господин Рабинович является действующим депутатом Верховной Рады. Вы знаете, послы, которые представляют другие страны в Украине учат язык за несколько лет“, - подчеркнула Геращенко.

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“За 50 лет можно было выучить украинский язык. Мы требуем,“ Европейская Солидарность “, если нарушается закон о регламенте Верховной Рады - выключать микрофон“, - отметила Геращенко.

На это Рабинович потребовал предоставить ему переводчика. Геращенко отметила, что согласна быть переводчиком.

“Обращаюсь ко всем будущим и действующим народным депутатам - не нарушать регламент Верховной Рады ... быть конструктивными в дальнейшей нашей совместной работе“, - призвал Разумков.

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“Если мы будем дальше нарушать регламент, я буду вынужден обращаться к аппарату и просить выключать микрофоны“, - пообещал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вадим Рабинович устроил в Раде скандал из-за русского языка.

 

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Теги: Разумков, Рабинович, Геращенко, Рада, русский язык, украинский язык, регламент
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Комментариев (9)
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dimasvetik    14.08.2019, 15:17
Оценка:  0
dimasvetik
Сколько плюсиков козломордные наставили козломордным
Коляка    14.08.2019, 15:13
Оценка:  -2
Коляка
Кастрюлеголовая
colavova    14.08.2019, 15:22
Оценка:  -1
colavova
ваторылый
Бигсэм    14.08.2019, 15:07
Оценка:  -2
Бигсэм
Геращенко забыла, что она уже никто.
colavova    14.08.2019, 15:21
Оценка:  0
colavova
она депутат ВР, а ты никто
fkrfyfan    14.08.2019, 14:37
Оценка:  0
fkrfyfan
Постилка херащенко по привычке считает себя политиком, мнение которого кому то интересно и хоть что то значит. Она простой депутат-подстилка карликовой фракции
Антибес    14.08.2019, 14:14
Оценка:  +5
Антибес
Данный закон является антиконституционным.Поэтому его исполнять не обязательно.
colavova    14.08.2019, 15:21
Оценка:  -1
colavova
КСУ признало закон не конституционным?
Мухоморище    14.08.2019, 14:07
Оценка:  -4
Мухоморище
Переводчик будет в камере на зоне,когда на третью ходку пойдёшь.
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