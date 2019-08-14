Геращенко попросила выключать Рабиновичу микрофон за русский

Дмитрий Разумков обещал выключать микрофоны депутатам, которые нарушают регламент.

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Представители партии “Европейская Солидарность“ требуют от представителя партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Вадима Рабиновича соблюдать регламент ВР и выступать на украинском языке. Об этом заявила первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает Depo.ua.

Она также поблагодарила Дмитрия Разумкова за работу согласно регламенту парламента.

“Хочу напомнить, что господин Рабинович является действующим депутатом Верховной Рады. Вы знаете, послы, которые представляют другие страны в Украине учат язык за несколько лет“, - подчеркнула Геращенко.

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“За 50 лет можно было выучить украинский язык. Мы требуем,“ Европейская Солидарность “, если нарушается закон о регламенте Верховной Рады - выключать микрофон“, - отметила Геращенко.

На это Рабинович потребовал предоставить ему переводчика. Геращенко отметила, что согласна быть переводчиком.

“Обращаюсь ко всем будущим и действующим народным депутатам - не нарушать регламент Верховной Рады ... быть конструктивными в дальнейшей нашей совместной работе“, - призвал Разумков.

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“Если мы будем дальше нарушать регламент, я буду вынужден обращаться к аппарату и просить выключать микрофоны“, - пообещал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вадим Рабинович устроил в Раде скандал из-за русского языка.

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