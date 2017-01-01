В "Слуге народа" планируют свести почти все законы в кодексы
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В новую Верховную Раду должен вернуться план законопроектных работ. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил один из лидеров партии “Слуга народа“ Руслан Стефанчук, передает УНН.
“В эту ВР должен вернуться план законопроектных работ. Вы будете видеть, какие законы будут обсуждаться“, - заверил он.
“Народ Украины сможет участвовать в обсуждении. Мы планируем сделать изменения, по которым даже народ сможет стать инициатором обсуждений нормативно-правовых актов“, - сказал Стефанчук.
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По его словам, планируется все законы по максимуму свести в кодексы, в различные другие формы, предложить новую систему нормативно-правовых актов. Возможно, будет принят отдельный закон о нормативно-правовых актах, добавил он.
“Сегодня пункт законодательных инициатив от партии “Слуга народа“ перевалил за 300 законодательных инициатив. Всему будет свое время“, - говорит он.
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“У нас есть первоочередные законы. После этого есть законы, с которыми мы готовы вступать в широкую дискуссию. И есть так называемые законы на будущее, требующие основательной разработки“, - отметил Стефанчук.
По его словам, задача, которая ставится перед этой Радой - провести за всю историю Украины основательную систематизацию национального законодательства.
Напомним, ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко попросила Дмитрия Разумкова выключать депутатам микрофоны за русский язык.
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