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Супрун рассказала о разговоре с Зеленским

Комментариев: 4
Глава министерства здравоохранения встретилась с президентом и представителями его офиса для обсуждения будущего медреформы.
Ульяна Супрун пообщалась с Владимиром Зеленским
Ульяна Супрун пообщалась с Владимиром Зеленским
УНН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун встречалась с президентом Владимиром Зеленским и обсуждала будущее медицинской реформы. Об этом она рассказала журналистам перед заседанием Кабинета министров, в среду, 14 августа, сообщает Цензор.нет.

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По словам Супрун, на встрече присутствовали также люди из Офиса президента.

“Была встреча с Президентом, с людьми из Офиса Президента. Но мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация (медицины. - Ред.) продолжалась дальше. И это самое важное. Это в большинстве своем - содержание наших разговоров: что надо делать, чтобы она дальше продолжилось“, - отметила Супрун.

Она уточнила, что встреча состоялась в воскресенье, 11 августа. Также, по словам Супрун, ее будущее в новом правительстве решат те, кто формируют новое правительство:

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“Относительно нового правительства - я думаю, что это вопрос к представителям Офиса президента и партии Слуга народа“, - сказала Супрун, отметив, что они – те, кто формирует новое правительство.

Напомним, во вторник вечером под Офисом президента прошел митинг, участники которого требовали отставки Супрун.


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Теги: Минздрав, реформы, Супрун, Владимир Зеленский, медицинская реформа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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CCS    14.08.2019, 15:08
Оценка:  0
CCS
Супрун чи не єдиний вдалий приклад реальної боротьби з корупцією та раельними результатами. В тому числі - виття тих, кого відсторонили від десятиліттями збудованої корупційної годівнички. Ті, хто щиро вірить про "безкоштовну медицину" та "самий совєтскій мінздрав" - очніться! такого ніколи не було!
ВосставшийИзБана    14.08.2019, 14:43
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Только я один вижу, что Супрун - яйцеголовая или кто-то еще?
asfd0    14.08.2019, 14:53
Оценка:  -1
asfd0
Это как-то мешает ей уничтожать украинцев?
ВосставшийИзБана    14.08.2019, 15:10
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Почему мешает? Яйцеголовые уничтожают белых людей.
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