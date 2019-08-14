Супрун рассказала о разговоре с Зеленским

Глава министерства здравоохранения встретилась с президентом и представителями его офиса для обсуждения будущего медреформы.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун встречалась с президентом Владимиром Зеленским и обсуждала будущее медицинской реформы. Об этом она рассказала журналистам перед заседанием Кабинета министров, в среду, 14 августа, сообщает Цензор.нет.

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По словам Супрун, на встрече присутствовали также люди из Офиса президента.

“Была встреча с Президентом, с людьми из Офиса Президента. Но мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация (медицины. - Ред.) продолжалась дальше. И это самое важное. Это в большинстве своем - содержание наших разговоров: что надо делать, чтобы она дальше продолжилось“, - отметила Супрун.

Она уточнила, что встреча состоялась в воскресенье, 11 августа. Также, по словам Супрун, ее будущее в новом правительстве решат те, кто формируют новое правительство:

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“Относительно нового правительства - я думаю, что это вопрос к представителям Офиса президента и партии Слуга народа“, - сказала Супрун, отметив, что они – те, кто формирует новое правительство.

Напомним, во вторник вечером под Офисом президента прошел митинг, участники которого требовали отставки Супрун.



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