Разумков прокомментировал идею отменить госфинансирование партий
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков обсудил предложение отменить государственное финансирование партий, прокомментировав соответствующую петицию, набравшую необходимое количество голосов. Об этом в среду, 14 августа, сообщает УП.
Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране. Есть другие предохранители, на которые надо будет обращать внимание. Потому что у нас очень часто эти деньги использовались неэффективно. Мы видели, что к концу года они шли на рекламу, а не на развитие партийной структуры, на обучение своих однопартийцев, на привлечение людей к тем или иным политическим структурам. И были даже позиции, которые озвучивали антикоррупционные организации, фактически деньги были направлены на связанные с теми или иными политическими партиями структуры. Ну и таким образом возникал вопрос корректности и соответствия действующему законодательству использования этих средств, - говорит Разумков.
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От отметил, что как и любой другой механизм, госфинансирование партий может быть как полезно, так и отрицательно для демократии в государстве.
Он не стал оценивать вероятность отмены госфинансирования партий новым парламентом.
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Разумков также не ответил, будет ли Слуга народа отказываться от бюджетных денег.
Напомним, петиция о прекращении финансирования партий набрала 25 тысяч голосов. Народный депутат просит президента отменить финансирование партий из госбюджета. Под просьбой подписалось более 25 тысяч украинцев.
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