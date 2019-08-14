Разумков прокомментировал идею отменить госфинансирование партий

Глава Слуги народа пока не знает, отменит ли новый парламент государственное финансирование партий.

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков обсудил предложение отменить государственное финансирование партий, прокомментировав соответствующую петицию, набравшую необходимое количество голосов. Об этом в среду, 14 августа, сообщает УП.

Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране. Есть другие предохранители, на которые надо будет обращать внимание. Потому что у нас очень часто эти деньги использовались неэффективно. Мы видели, что к концу года они шли на рекламу, а не на развитие партийной структуры, на обучение своих однопартийцев, на привлечение людей к тем или иным политическим структурам. И были даже позиции, которые озвучивали антикоррупционные организации, фактически деньги были направлены на связанные с теми или иными политическими партиями структуры. Ну и таким образом возникал вопрос корректности и соответствия действующему законодательству использования этих средств, - говорит Разумков.

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От отметил, что как и любой другой механизм, госфинансирование партий может быть как полезно, так и отрицательно для демократии в государстве.

Он не стал оценивать вероятность отмены госфинансирования партий новым парламентом.

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Разумков также не ответил, будет ли Слуга народа отказываться от бюджетных денег.

Напомним, петиция о прекращении финансирования партий набрала 25 тысяч голосов. Народный депутат просит президента отменить финансирование партий из госбюджета. Под просьбой подписалось более 25 тысяч украинцев.

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