СБУ раскрыла очередную схему контрабанды леса

Стоимость обнаруженного товара составляет почти 138 тысяч гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с контрабандой уличили в Закарпатской области схему незаконной переправки лесоматериалов за границу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что представители коммерческой структуры наладили противоправный механизм вывоза древесины с территории Украины. Для таможенного оформления дельцы предоставляли сертификаты о происхождении древесины с ложной информацией о ее количестве и качестве.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201-1 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали грузовик с партией контрабандного сырья при попытке пересечь таможенную границу по фиктивным документам.

Как сообщалось 25 июля, СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Закарпатье.

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