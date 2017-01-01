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СБУ раскрыла очередную схему контрабанды леса

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Стоимость обнаруженного товара составляет почти 138 тысяч гривен.
Правоохранители задержали грузовик с партией контрабандного сырья
Правоохранители задержали грузовик с партией контрабандного сырья
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с контрабандой уличили в Закарпатской области схему незаконной переправки лесоматериалов за границу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что представители коммерческой структуры наладили противоправный механизм вывоза древесины с территории Украины. Для таможенного оформления дельцы предоставляли сертификаты о происхождении древесины с ложной информацией о ее количестве и качестве.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201-1 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали грузовик с партией контрабандного сырья при попытке пересечь таможенную границу по фиктивным документам.

Как сообщалось 25 июля, СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Закарпатье.

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Теги: контрабанда, СБУ, вырубка леса
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